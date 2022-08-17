الصين تحث الولايات المتحدة على الالتزام الصارم بمبدأ صين واحدة

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حثت الصين، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية على احترام البيانات المشتركة الثلاثة بين البلدين والتقيد الصارم بمبدأ صين واحدة.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي دوري للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانج ون بين" - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - معلقا على الذكرى الـ40 لبيان 17 أغسطس، وهو واحد من البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة الأساسية للعلاقات الثنائية.



وقال "وانج" إن هذا البيان، وبيان شانجهاي والبيان المشترك بين الصين والولايات المتحدة بشأن إقامة علاقات دبلوماسية، يشكلون الأساس السياسي للعلاقات الثنائية، وجوهرهم الأساسي هو مبدأ صين واحدة.



وأضاف "وانج" أنه برغم ذلك فإن الولايات المتحدة خففت بشكل كبير القيود المفروضة على العلاقات الرسمية مع تايوان وزادت الاتصالات العسكرية مع المنطقة، مشيرا إلى أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان انتهكت التزام الولايات المتحدة بأنها ستطور فقط علاقات غير رسمية مع تايوان، موضحا أن التمسك بمبدأ صين واحدة هو ضمانة للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة والاستقرار عبر المضيق.