الحزن يخيم على قرية "بهنباى" بالشرقية لوفاة وإصابة 20 شخصا من أسرة واحدة

الشرقية - إيمان مهنى

اتشحت قرية بهنباي التابعة لمركز الزقازيق بالشرقية، بالسواد وتحولت إلى سرداق عزاء، لوفاة 7 من أسرة واحدة و أصيب 13 آخرين.

وأكد الأهالي لـ" اليوم السابع" أن المصابين والمتوفين هم من عائلة واحدة وهي أسرة الزق، كانوا متوجهين لقضاء يوم مصيف بمدينة فايد.

حيث توفي محمد فاروق الزق سائق الميكروباص42 سنة، ونجله السيد 10 سنوات، وأصيب نجلة الثاني، وشقيق السائق عصام فاروق 50 سنة موظف، ونجلته أصالة 20 سنة، وأصيبت بناته الثلاثة آلاء ونورهان وأروي ، شقيقتهم الثانية بسمة فاروق 45 سنة، ونجلتها ريم صلاح 22 سنة، وأصيب نجلها 25 سنه، فيما أصيبت زوجتي الأشقاء المتوفين وعدد من أبناء العموم.

وأضافوا أنهم في انتظار وصول الجثامين، حيث ستشيع الجنائز فور وصولهم بعد العصر.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد انقلاب ميكروباص رقم 9264ر. ه. ج مصر على طريق مصر الإسماعيلية وصلة ابوسلطان دائرة مركز فايد بالإسماعيلية .

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث ودفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ14سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وأسفر الحادث عن مصرع كلا من بسمة فاروق السيد 45 عاما تقيم بهنباي محافظة الشرقية، ومصطفى السيد سعدة 45 عاما، وأصالة عصام السيد 20 عاما، والطفل السيد مصطفى السيد 10 أعوام، ومحمد فاروق السيد 42 عاما، وعصام فاروق السيد 50 عاما، وريم صلاح السيد 22 عاما، وجميعهم مقيمين ببنهباي محاقطة الشرقية، وتم نقلهم إلى مشرحة فايد.

وأصيب جراء الحادث كلا من الطفل زين محمود مصطفي 4 سنوات، وآلاء عصام فاروق 28 عاما، ومني سعيد السيد 34 عاما، ونورهان عصام فاروق 13 عاما، ومحمد صلاح السيد 25 عاما، وعصام محمد فاروق 11 عاما، ورؤى أحمد مصطفى 8 أعوام، وأروى عصام فاروق 17 عاما، وأحمد محمد فاروق 15 عاما، وأسماء يحيى عبدالحميد 40 عاما، وجنا هشام محمد 10 أعوام، وجنا شريف الشحات 12 عاما، وجميعهم مقيمين في بنهباي بمحافظة الشرقية، ومحمد الشريف الشحات 10 أعوام، ومقيم في شبرا الخيمة بالقاهرة.

على الفور تم نقل المصابين إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المعنية لتتولى التحقيق.



ضحايا الحادث (1)



ضحايا الحادث (2)