الحبس سنة لمتهم بالشروع فى قتل مواطن بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء بعاقبة المتهم "ح.ن" بالجبس سنة لاتهامه بالشروع فى قتل المجنى عليه "ح.ن" بدائرة مركز سوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين مايكل نعيم ميخائيل ومحمد ابو سداح بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وخالد سلامة .

تعود احداث القضية الى عام 2018 بدائرة مركز سوهاج عندما وجهت النيابة لعامة للمهم تهمة الشروع فى قتل المجنى عليه بدائرة المركز وكشفت التحريات وجود خلافات بين الطرفين أطلق خلالها المتهم النار على المجنى عليه مما تسبب فى اصابته، وبعد تقنين الاجراءات تم القبض على المتهم وتمت احالته الى محكمة الجنيات والتى أصدرت حكمها السابق.