التنمية المحلية: 150 متدربا بالأسبوع الأول للخطة التدريبية للعاملين بالمحليات

كتب على عبد الرحمن

أكدت وزارة التنمية المحلية، بدء فعاليات الأسبوع الأول من الخطة التدريبية للمحليات، والذى يتضمن تنفيذ 4 دورات تدريبية يستفيد منها 120 متدرباً، وهى : تنمية مهارات القيادات في مجال أملاك الدولة والإدارة الهندسية، و دورة تطوير مهارات وإدارة منظومة التدريب، ودورة تطوير مهارات وإدارة منظومة مشروعات إدارة المواقف والساحات وانتظار السيارات، ودورة تطوير مهارات المراكز التكنولوجية في مجال التخطيط وتحديد الأهداف وإعطاء وتلقي ردود الفعل.

كما تتضمن الخطة تنفيذ دورة جديدة تعقد لأول مرة بتكليف رئاسي وهي"إدارة التغيير والموارد الذاتية المحلية والقوانين التى نظمتها وأنواعها"، ويستفيد منها 30 متدرباً من رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ويشارك فى تنفيذها مع مركز التنمية المحلية ، المسئولون في برنامج تنمية صعيد مصر بالوزارة والبنك الدولى.