التنمية المحلية: 150 متدربا بالأسبوع الأول للخطة التدريبية للعاملين بالمحليات

أكدت وزارة التنمية المحلية، بدء فعاليات الأسبوع الأول من الخطة التدريبية للمحليات، والذى يتضمن تنفيذ 4 دورات تدريبية يستفيد منها 120 متدرباً، وهى : تنمية مهارات القيادات في مجال أملاك الدولة والإدارة الهندسية، و دورة تطوير مهارات وإدارة منظومة التدريب، ودورة تطوير مهارات وإدارة منظومة مشروعات إدارة المواقف والساحات وانتظار السيارات، ودورة تطوير مهارات المراكز التكنولوجية في مجال التخطيط وتحديد الأهداف وإعطاء وتلقي ردود الفعل.
كما تتضمن الخطة تنفيذ دورة جديدة تعقد لأول مرة بتكليف رئاسي وهي"إدارة التغيير والموارد الذاتية المحلية والقوانين التى نظمتها وأنواعها"، ويستفيد منها 30 متدرباً من رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ويشارك فى تنفيذها مع مركز التنمية المحلية ، المسئولون في برنامج تنمية صعيد مصر بالوزارة والبنك الدولى.
وشددت وزارة التنمية المحلية، على أنها تضع بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية على رأس أولوياتها، بما يساعد فى رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية، لينعكس ذلك على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات ، ويعمل على بناء صف قيادى ثانى متميز في المحليات، بالإضافة الي دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري بأسلوب علمي وتطوير الإدارة المحلية والاصلاح الإدارى بالمحافظات ، تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030.
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