بدء اختبارات الالتحاق بدورات الخطة التدريبية بمركز التنمية المحلية فى سقارة

كتب ـ على عبد الرحمن

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بدء اختبارات الالتحاق ببعض الدورات التى تتضمنها الخطة التدريبية الجديدة للمحليات 2022/2023، اليوم السبت، بمركز التنمية المحلية بسقارة، لتصفية المرشحين من المحافظات والوزارة للالتحاق بدورات إعداد المدربين TOT، لافتا إلى أهمية الارتقاء بمستوى العنصر البشري بالمحافظات لدوره الرئيسى في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة، وبما ينعكس إيجابيا على رفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح شعراوى، في بيان اليوم، أن دورات الـ (TOT) التي ينظمها مركز سقارة فى خطته التدريبية تساهم في إفراز عناصر قادرة علي الإدارة الجيدة للدورات التدريبية، ولتدريب العاملين لا مركزياً في المحافظات، مشيرا إلى أن الملتحقين بهذه الدورة يتم تدريبهم علي تصميم البرامج التدريبية، ومهارات العرض والتقديم، ومعرفة الجوانب النفسية والصور الذهنية لدي المتدربين وكيفية تصحيحها أثناء الدورة التدريبية والاستخدام الأمثل للغة الجسد وإدارة حلقات النقاش وورش العمل والعصف الذهني وخلق روح المنافسة لدي المتدربين، وبما يعمل علي تطوير مهارات العاملين بالمحليات وانعكاس ذلك علي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.