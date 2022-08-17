البرلمان الأوروبي يتعاون مع اليونان للتحقيق في قضية التجسس على أحد أعضاءه

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أعلن المتحدث باسم رئيسة البرلمان الأوروبي، جوري لاس، بأن البرلمان الأوروبي سيتعاون مع السلطات اليونانية للتحقيق في تجسس الدولة على عضو بالبرلمان الأوروبي.



وقال لاس، في تصريحات أوردتها صحيفة "كاثمريني" اليونانية اليوم الأربعاء، إن عملية "المراقبة غير القانونية على اتصالات الأعضاء أمر لا يغتفر ولا يمكن التسامح مع مثل هذه الانتهاكات للمبادئ والقيم التي تشكل أساس نظامنا الديمقراطي، بغض النظر عن الدولة العضو التي حدث فيها".



وأضاف أن البرلمان الأوروبي تلقى بالفعل طلبًا أوليًا للحصول على معلومات من السلطات اليونانية وسيتبادل النتائج التي توصل إليها "في الأيام المقبلة".



ودعا الرئيس اليوناني إلى إجراء تحقيق في التنصت الذي قامت به المخابرات اليونانية على نيكوس أندرولاكيس، زعيم حزب باسوك الاشتراكي اليوناني وعضو البرلمان الأوروبي.



وقد هزت فضائح برنامج التصنت "بيجاسوس" العام الماضي دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بما في ذلك فرنسا وبولندا.