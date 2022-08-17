اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى يدعو لحل الخلافات بشأن الانتخابات الكينية بطريقة سلمية

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 12:29 م
الاتحاد الأوروبى يدعو لحل الخلافات بشأن الانتخابات الكينية بطريقة سلمية الاتحاد الاوروبى
كتبت: هناء أبو العز

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دعا الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة حل الخلافات والمخاوف المستمرة بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية الكينية بطريقة سلمية وعبر الآليات القانونية في البلاد.
 
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات، أن الاتحاد الأوروبي يُحيط علمًا بالنتائج التي توصلت إليها لجنة الانتخابات في كينيا وأعلنت عن فوز نائب الرئيس المنتهية ولايته وليم روتو بمنصب الرئيس، ودعوة منافسه رايلا أودينجا للاستئناف ورفض النتيجة .
 
مع ذلك، أثنى الاتحاد الأوروبي على الكينيين لخروجهم يوم 9 أغسطس الجاري بشكل هادئ وسلمي لاختيار رئيس جديد لبلادهم، وأكد انه يتعين على ضرورة القادة السياسيين والمجتمعيين تجنب أي عنف والدعوة إلى الهدوء..وقال: لقد حان الوقت للقيادة والمسئولية السياسية من قبل جميع المرتبطين بالعملية الانتخابية .
 
وأخيرًا، أبرز البيان: أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى العمل معًا ومواصلة تطوير الحوار الاستراتيجي المشترك مع كينيا، جنبًا إلى جنب مع القيادة الكينية المستقبلية، في يونيو 2021 .
 
 
 

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كينيا

الانتخابات الرئاسية الكينية

الانتخابات في كينيا

الاتحاد الأوروبي



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