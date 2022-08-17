اتهام سيناتور أمريكى بـ 28 جريمة احتيال وغسل أموال.. و"‏CBS‏": العقوبة تصل لـ55 سنة سجن

نهال أبو السعود

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن النائب السابق تي جيه كوكس ، وهو ديمقراطي من كاليفورنيا ، يواجه أكثر من ‏عشرين تهمة فيدرالية ناجمة عما قال المدعون الفيدراليون إنها مخططات احتيال متعددة وتزوير في المساهمة في ‏الحملات الانتخابية.‏

تم الكشف عن 28 لائحة اتهام ضد كوكس ، الذي قضى فترة واحدة ، في محكمة المقاطعة الفيدرالية في كاليفورنيا ‏بتهمة 15 تهمة بالاحتيال ، و 11 تهمة بغسل الأموال ، وتهمة احتيال مؤسسة مالية واحدة ، وتهمة احتيال ‏مساهمة في الحملة ، وفقًا لوزارة العدل.‏

تم انتخاب كوكس لتمثيل منطقة الكونجرس الحادي والعشرين في كاليفورنيا في عام 2018 ، لكنه خسر المقعد ‏أمام الجمهوري ديفيد فالاداو في عام 2020. وأظهرت سجلات المحكمة أنه تم القبض عليه يوم الثلاثاء.‏

وبحسب سي بي اس، قال المدعون الفيدراليون أن مخططات الاحتيال التي نفذها كوكس استهدفت الشركات التي ‏كان ينتمي إليها مع عملائها وبائعيها. وهو متهم بإنشاء حسابات مصرفية غير مصرح بها وغير مسجلة وتحويل ‏الأموال إليها من خلال "التمثيلات الكاذبة والادعاءات والوعود".‏

قالت وزارة العدل إن كوكس حصل على أكثر من 1.7 مليون دولار من خلال مخططين مختلفين للاحتيال تم ‏ارتكابهما من 2013 إلى 2018 ، مما أدى إلى تحويل مدفوعات العملاء بالإضافة إلى قروض الشركة والاستثمارات ‏التي سعى إليها وسرقها.‏

كما زعمت لائحة الاتهام أن كوكس تلقت بطريقة احتيالية قرض بناء بقيمة 1.5 مليون دولار لتطوير جرانيت ‏بارك ، وهي منطقة ترفيهية في فريسنو ، كاليفورنيا. لكن كوكس ومؤسسة غير ربحية تابعة لشريك تجاري لا ‏يمكنهما التأهل للحصول على القرض بدون "طرف قابل للحياة مالياً" لضمان القرض ، لذلك قال كوكس زوراً أن ‏شركة تابعة له ستفعل ذلك ، وفقاً لوزارة العدل.‏

أثناء ترشحه لعضوية الكونجرس في عام 2018 ، يزعم أيضًا أن كوكس نفذ مخططًا لتوجيه أكثر من 25000 دولار ‏في شكل تبرعات غير قانونية من أفراد الأسرة والمنتسبين إلى حملته ، وفقًا لوزارة العدل.‏

في حالة إدانته ، يواجه كوكس ما يصل إلى 20 عامًا في السجن وغرامة قدرها 250 ألف دولار أمريكي بتهمة ‏الاحتيال عبر الإنترنت وغسيل الأموال ، وغرامة تصل إلى 30 عامًا في السجن وغرامة قدرها مليون دولار أمريكي ‏بسبب الاحتيال الإلكتروني الذي يؤثر على مؤسسة مالية ومؤسسة مالية ، وما يصل إلى خمس سنوات. سنوات ‏سجن و 250.000 دولار أمريكي للاحتيال في المساهمة في الحملة.‏