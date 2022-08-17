اتهام سيناتور أمريكى بـ 28 جريمة احتيال وغسل أموال.. و"‏CBS‏": العقوبة تصل لـ55 سنة سجن

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن النائب السابق تي جيه كوكس ، وهو ديمقراطي من كاليفورنيا ، يواجه أكثر من عشرين تهمة فيدرالية ناجمة عما قال المدعون الفيدراليون إنها مخططات احتيال متعددة وتزوير في المساهمة في الحملات الانتخابية.
تم الكشف عن 28 لائحة اتهام ضد كوكس ، الذي قضى فترة واحدة ، في محكمة المقاطعة الفيدرالية في كاليفورنيا بتهمة 15 تهمة بالاحتيال ، و 11 تهمة بغسل الأموال ، وتهمة احتيال مؤسسة مالية واحدة ، وتهمة احتيال مساهمة في الحملة ، وفقًا لوزارة العدل.
تم انتخاب كوكس لتمثيل منطقة الكونجرس الحادي والعشرين في كاليفورنيا في عام 2018 ، لكنه خسر المقعد أمام الجمهوري ديفيد فالاداو في عام 2020. وأظهرت سجلات المحكمة أنه تم القبض عليه يوم الثلاثاء.
وبحسب سي بي اس، قال المدعون الفيدراليون أن مخططات الاحتيال التي نفذها كوكس استهدفت الشركات التي كان ينتمي إليها مع عملائها وبائعيها. وهو متهم بإنشاء حسابات مصرفية غير مصرح بها وغير مسجلة وتحويل الأموال إليها من خلال "التمثيلات الكاذبة والادعاءات والوعود".
قالت وزارة العدل إن كوكس حصل على أكثر من 1.7 مليون دولار من خلال مخططين مختلفين للاحتيال تم ارتكابهما من 2013 إلى 2018 ، مما أدى إلى تحويل مدفوعات العملاء بالإضافة إلى قروض الشركة والاستثمارات التي سعى إليها وسرقها.
كما زعمت لائحة الاتهام أن كوكس تلقت بطريقة احتيالية قرض بناء بقيمة 1.5 مليون دولار لتطوير جرانيت بارك ، وهي منطقة ترفيهية في فريسنو ، كاليفورنيا. لكن كوكس ومؤسسة غير ربحية تابعة لشريك تجاري لا يمكنهما التأهل للحصول على القرض بدون "طرف قابل للحياة مالياً" لضمان القرض ، لذلك قال كوكس زوراً أن شركة تابعة له ستفعل ذلك ، وفقاً لوزارة العدل.
أثناء ترشحه لعضوية الكونجرس في عام 2018 ، يزعم أيضًا أن كوكس نفذ مخططًا لتوجيه أكثر من 25000 دولار في شكل تبرعات غير قانونية من أفراد الأسرة والمنتسبين إلى حملته ، وفقًا لوزارة العدل.
في حالة إدانته ، يواجه كوكس ما يصل إلى 20 عامًا في السجن وغرامة قدرها 250 ألف دولار أمريكي بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت وغسيل الأموال ، وغرامة تصل إلى 30 عامًا في السجن وغرامة قدرها مليون دولار أمريكي بسبب الاحتيال الإلكتروني الذي يؤثر على مؤسسة مالية ومؤسسة مالية ، وما يصل إلى خمس سنوات. سنوات سجن و 250.000 دولار أمريكي للاحتيال في المساهمة في الحملة.
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