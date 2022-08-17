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الأربعاء، 17 أغسطس 2022 07:18 م
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إصابة 9 أشخاص فى حادث إنقلاب ميكروباص أعلى الطريق الدائري الأوسطى

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 07:04 م
إصابة 9 أشخاص فى حادث إنقلاب ميكروباص أعلى الطريق الدائري الأوسطى اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 9 أشخاص فى حادث إنقلاب ميكروباص أعلي الطريق الدائري الأوسطي اتجاه حلوان، وتم نقل المصابين إلي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل. 
 
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، مفاده وقوع حادث مرورى، ووجود مصابين أعلي الطريق الدائري الاوسطي اتجاه حلوان، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين إصابة كلا من عمرو جمال،  مقيم البدرشين، 37 سنه، اشتباه كسر بضلع بالقفص الصدري و جروح وسحاجات متفرقه، محمد وليد ، 22 سنه، اشتباه خلع بالكتف الايمن، محمد سمير، 31 سنه، اشتباه كسر بالقدم اليسرى، احمد موسي، 
37 سنة، كدمات وسحاجات  واشتباه كسر بالعمود الفقري، مجدي عبدالغني ، 30 سنة، جروح بالرقبه وسحجات وكدمات، هاني صابر، 
40 سنه، كدمات وسحاجات بالجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى البنك الأهلى لتلقى العلاج وتم رفع اثار الحادث .
 
 
 

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