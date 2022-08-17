أكلات تساعد على نمو الشعر.. أبرزها البيض والمكسرات

كتبت نهير عبد النبى

يلعب النظام الغذائى دورًا مهمًا فى الحفاظ على صحة الجلد والشعر، وتؤثر الأطعمة التى يتناولها الناس على نمو شعرهم وقوته وحجمه، و ينمو الشعر من الجذور، لذا فإن مفتاح نمو الشعر الصحى يكمن فى تحسين صحة فروة الرأس وبصيلات الشعر.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday يمكن لبعض العناصر الغذائية أن تدعم وتحسن نمو الشعر، وتؤثر الأطعمة التى يتناولها الناس على كيفية نمو شعرهم وجودته، وتعتبر بعض البروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن مهمة بشكل خاص لشعر قوى وصحى.

ويمكن أن يؤدى تناول نظام غذائى متنوع ومغذى أيضًا إلى تعزيز صحة الأظافر والبشرة، وستكون التغييرات أكثر وضوحًا عند الأشخاص الذين يعانون سابقًا من نقص الفيتامينات أو المغذيات، ومع ذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت لرؤية النتائج الإيجابية من حيث نمو الشعر.

تقدر الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية أن الناس يفقدون 50-100 شعرة كل يوم، بعد ذلك بوقت قصير ينمو الشعر الجديد من نفس البصيلات، وينمو شعر الرأس عادة نحو 6 بوصات فى السنة.



ومن الأطعمة التى تساعد على نمو الشعر هى: - البيض البيض مصدر جيد للبيوتين وهو معدن قد يساعد فى تعزيز نمو الشعر، حيث يعتبر ترقق الشعر وفقدان شعر الجسم من أعراض نقص البيوتين، وتشمل الأعراض الأخرى الطفح الجلدى حول الوجه والشرج والتهابات الجلد والأظافر الهشة.



- المكسرات تحتوى المكسرات على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الشعر ونموه.



- الأسماك الدهنية يجب أن يدرج الشخص مصدرًا صحيًا للأحماض الدهنية فى نظامه الغذائى، وتعتبر الدهون الصحية جزءًا مهمًا من كل نظام غذائى، كما أن أحماض أوميجا 3 الدهنية مفيدة للقلب وكذلك الشعر والجلد والعينين.

يمكن أن تكون الأسماك مصادر جيدة للأوميجا 3 وكذلك فيتامين د، والتي يمكن أن تعزز صحة الشعر بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأشخاص الذين يتناولون الأسماك لديهم أتقليل المخاطر.



ما هى العوامل التي تؤثر على نمو الشعر؟ مع تقدم الناس في العمر ، قد يلاحظون أن شعرهم لا ينمو بالسرعة التي كانت عليه من قبل وأنه أقل سمكًا قد تتوقف بعض البصيلات عن إنتاج شعر جديد، مما يؤدي إلى ترقق الشعر أو تساقطه.

ينتج هذا عن مزيج من علم الوراثة وعمليات الشيخوخة الطبيعية، وتصبح خصلات الشعر أدق أيضًا وتبدأ في فقدان لونها، يمكن أن تؤدى الولادة والتوتر وأمراض الغدة الدرقية ومشكلة صحية تسمى الثعلبة إلى تساقط الشعر بشكل مفاجئ، و قد لا يعالج اتباع نظام غذائي صحي ، حتى لو كان مصممًا لدعم نمو الشعر، المشاكل الوراثية أو الجهازية.

بصرف النظر عن الشيخوخة والمرض والوراثة فإن سوء التغذية هو أحد أكثر أسباب تساقط الشعر شيوعًا، ويمكن أن يساعد اتباع نظام غذائى صحى ومتوازن الأشخاص فى الحفاظ على المستويات النموذجية لنمو الشعر واستبداله.