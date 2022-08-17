اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أغسطس 2022 11:15 م
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أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات بالمعاملات المسائية وعيار 18 بـ 930 جنيها

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 10:33 م
أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات بالمعاملات المسائية وعيار 18 بـ 930 جنيها ارتفاع أسعار الذهب
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الذهب اليوم في المعاملات المسائية صعود ملحوظ بحوالي 7 جنيهات قبل أن يتراجع جنيهين قبل قليل ليغلق السوق على ارتفاع بحوالي 5 جنيهات فقط، وذلك مع الطلب المرتفع جزئيا على الذهب في مصر خلال الفترة الحالية، حيث شهدت الفترة الماضية هبوط في الطلب على الذهب نتيجة توقعات بمزيد من التراجع في أسعار الذهب بالسوق المصري.

أسعار الذهب اليوم بالنسبة لعيار 21 تسجل 1085 جنيها للجرام، وبلغ سعر الذهب عيار 18 ما قيمته 930 جنيها للجرام وسجل سعر الجنيه الذهب ما قيمته 8680 جنيها وبلغ سعر الجرام من عيار 24 ما قيمته 1240 جنيها وقت صياغة هذه السطور.

على مستوى أسعار الذهب في البورصة العالمية، فسجلت أسعار الأونصة مستوى 1765 دولار بعد تسجيل مستويات 1775 دولار، ويتعرض الذهب لضغط من ارتفاع الدولار وعائد السندات، كما أن هناك ترقب لما يسفر عنه اجتماع المجلس الفيدرالي الأمريكي 26 أغسطس الجاري، إذ تشير التوقعات إلى استمرار البنك الفيدرالي في سياسة التشديد النقدي لمواجهة التضخم المرتفع لأعلى مستوى في 40 عام.

كما تترقب الأسواق الأمريكية إعلان بيانات مبيعات التجزئة، بجانب محضر اجتماع الفيدرالي، وهو ما جعل الجميع في حالة انتظار لهذه البيانات، إذ ظل الدولار ضاغط بقوة على الذهب الذي لا يدر عائد، في ذات السياق فإن ارتفاع الدولار يضغط على الذهب ويقلل من جاذبية السبائك.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 20.15 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين بالنسبة نفسها إلى 933.02 دولار، و صعد البلاديوم 0.2 أيضاً إلى 2157.93 دولار.

 

 


الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب



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