أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 أغسطس.. عيار 21 يسجل 1080جنيها

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب مستهل التعاملات الصباحية اليوم استقرارا ملحوظا عند نفس مستويات اغلاق السوق أمس وذلك بعد صعود في ختام تعاملات بحوالي 15 جنيها للجرام، حيث تحرك جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا من 1065 جنيها للجرام إلي 1080 جنيها، وذلك مع تحرك في سعر الدولار في مصر، الأمر الذي ينعكس على سعر الذهب.



أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 926 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 1080 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 1234 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 8640 جنيها.

استقرت أسعار الذهب الأربعاء 17 مع ترقب المستثمرين لصدور محضر أحدث اجتماعات الفيدرالي الأميركي بخصوص السياسة النقدية، بحثاً عن دلائل بخصوص أسعار الفائدة وسط علامات على تراجع التضخم.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1776.75 دولار للأونصة في الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ الثامن من أغسطس آب عند 1770.86 دولار أمس الثلاثاء، وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1% إلى 1791.70 دولار.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع السياسة النقدية للفدرالي الأميركي يومي 26 و27 يوليو، وجرى ورفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة 225 نقطة أساس إجمالا منذ مارس في امريكا لترويض التضخم الجامح، ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى إضعاف جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.