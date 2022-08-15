اليوم السابع
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أسعار الذهب تنخفض 15جنيها.. وعيار 21 يسجل 1050 جنيها

الإثنين، 15 أغسطس 2022 01:30 م
أسعار الذهب تنخفض 15جنيها.. وعيار 21 يسجل 1050 جنيها الذهب
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الذهب في مستهل تعاملات الأسبوع تراجعا ملحوظا بحوالى 15 جنيها للجرام، وذلك على خلفية هبوط سعر أونصة الذهب من 1801 دولار إلى 1775 دولار عالميًا، مع عودة الارتفاع في سعر الدولار عالميا وكذلك عوائد السندات الأمريكية، مما يقلل من جاذبية المعدن النفيس وأدى ذلك إلى هبوط الأسعار.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 900 جنيه.
 
عيار 21 يسجل 1050 جنيها.
 
عيار 24 يسجل 1205.75 جنيه.
 
الجنيه الذهب 8400 جنيه.
 
أما عن سوق الذهب عالميا، فقد تراجعت أسعار الذهب مع انتعاش الدولار، وسط توقعات لرفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة رفعاً حاداً مما زاد من الضغط على المعدن الأصفر، وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1791.33 دولار للاونصة بعد ارتفاعه بنحو 1.6% الأسبوع الماضي، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1807.30 دولار.
 
ومحا الدولار خسائره السابقة ليرتفع 0.2% مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى، ويترقب المستثمرون محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفدرالي المقرر صدوره يوم الأربعاء للحصول على مزيد من القرائن على رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
 
وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية يحد من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 20.57 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 1.3% إلى 950.37 دولار في حين استقر البلاديوم عند 2222.23.

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