اليوم السابع
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وزير قطاع الأعمال العام يستقبل محافظ الغربية لبحث مشروعات الوزارة بالمحافظة

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 03:42 م
وزير قطاع الأعمال العام يستقبل محافظ الغربية لبحث مشروعات الوزارة بالمحافظة وزير قطاع الاعمال ومحافظ الغربية
كتب عبد الحليم سالم

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استقبل الدكتور مهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام،  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك والتباحث حول المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة للوزارة في المحافظة.
 
واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالمحافظ الذي قدم التهنئة للمهندس محمود عصمت بمناسبة توليه مسؤولية وزارة قطاع الأعمال العام، متمنيا له التوفيق والنجاح في هذه المهمة خلال المرحلة المقبلة.
 
وتم خلال اللقاء استعراض موقف عدد من المشروعات ومنها تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي تستحوذ على جانب كبير من مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث يتضمن إنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم بالمحلة (من حيث عدد المرادن تحت سقف واحد).
 
كما تطرق الحديث إلى مستجدات تشغيل محلج كفر الزيات المطور ضمن مشروع تطوير محالج القطن حيث تم الانتهاء من إنشائه وتركيب الماكينات الحديثة به، إلى جانب تطوير شركة طنطا للكتان والزيوت.
 
 

وزير قطاع الاعمال

محمود عصمت

محافظ الغربية

شركات الغزل



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