مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية يوم الفضاء المصرى الخميس المقبل

الإسكندرية جاكلين منير

تحتفل مكتبة الإسكندرية بيوم الفضاء المصرى، بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية (EGS) وكلية الهندسة بجامعة بنها، وذلك الساعة الحادية عشرة صباح يوم الخميس الموافق 18 أغسطس، بقاعة المسرح الصغير بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

ويتضمن برنامج الاحتفالية جلسة نقاشية حول صناعة الفضاء والفرص والتحديات الخاصة بها، وعدد من المحاضرات والعروض التقديمية يتحدث فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين حول تاريخ وتكنولوجيا الفضاء، كما يصاحب الاحتفالية معرضًا لوكالة الفضاء المصرية والذي سيعرض به نماذج مصغرة من الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى عرض لأهم المقتنيات من الكتب والخرائط والأطالس المتاحة في مكتبة الخرائط بمكتبة الإسكندرية.

وتأتي الفعالية فى إطار اهتمام مكتبة الإسكندرية بإلقاء الضوء على العلوم الحديثة والتقدم التقني والعلمي للعلوم المختلفة؛ وذلك لبناء تصور لدى المستفيدين وجمهور المكتبة عن أهمية العلم والتكنولوجيا ولاسيما علوم الفضاء، والتي تشهد تطورًا مذهلًا بفضل التقدم التكنولوجي الهائل في وسائل الرصد الفضائي وعلوم الاتصالات، مما يزيد من الوعي والتعرف على بعض جوانب عالم الفضاء وما يشمله من علوم وتطبيقات متعددة.