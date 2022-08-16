ماكرون ينقل لزيلينسكى خشيته من مخاطر المنشآت النووية فى أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

نقل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي خشيته من مخاطر المنشآت النووية فى أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأيد إيمانويل ماكرون إرسال مفتشين من الوكالة الدولية لتفقد محطة زابوريجيا النووية.

وفى وقت سابق، أفاد مكتب الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء بأن أوكرانيين فجروا ستة أبراج كهرباء لخطوط قادمة من محطة كورسك للطاقة النووية.

وذكر المكتب في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم)، "في الرابع والتاسع والثاني عشر من أغسطس، قامت مجموعات تخريب أوكرانية بتفجير خطوط التوتر العالي (110 و 330 و 750 كيلو فولت)، في منطقة كورتشاتوف في مقاطعة كورسك، مضيفا أنه تم تفجير 6 قواعد خطوط نقل الطاقة التي تنقل الطاقة الكهربائية من محطة كورسك الكهروذرية إلى المنشآت الصناعية والنقل ومواقع البنية التحتية الاجتماعية وإلى المناطق السكنية.