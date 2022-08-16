موسكو: تفجير 6 خطوط كهرباء لمحطة كورسك النووية

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أفاد مكتب الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء بأن أوكرانيين فجروا ستة أبراج لخطوط التوتر العالي القادمة من محطة كورسك للطاقة النووية.



وذكر المكتب في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم)، "في الرابع والتاسع والثاني عشر من أغسطس، قامت مجموعات تخريب أوكرانية بتفجير خطوط التوتر العالي (110 و 330 و 750 كيلو فولت)، في منطقة كورتشاتوف في مقاطعة كورسك، مضيفا أنه تم تفجير 6 قواعد خطوط نقل الطاقة التي تنقل الطاقة الكهربائية من محطة كورسك الكهروذرية إلى المنشآت الصناعية والنقل ومواقع البنية التحتية الاجتماعية وإلى المناطق السكنية.



وأشارت المخابرات الروسية إلى أن التفجير تسبب بخلل في سير العملية التكنولوجية لتشغيل محطة الطاقة النووية، مشددة على أنها تبحث في الوقت الراهن عن المخربين والمتواطئين معهم المحتملين.. وتم تعزيز أمن منشآت الطاقة النووية.