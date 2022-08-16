للعناية بأسنانك.. 5 أشياء يجب فعلها يوميا منها تجنب القهوة والتدخين

كتبت ميرفت رشاد

فقط لأن أسنانك ولثتك تبدو نظيفة وصحية، أو أنك لا تشعر بأى ألم فى الوقت الحالى لا يعنى بالضرورة أنك خالٍ من مشاكل الأسنان واللثة، فإن القيام بتنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط لا يجعلك تقاوم تمامًا مشاكل صحة الفم، وفى التقرير التالى نوضح خمسة أشياء يجب معرفتها للعناية بالأسنان، وفقا لما نشره موقع "pinkvilla".

1. تجنب التنظيف بالفرشاة بقوة

تنظيف الأسنان بقوة شديدة قد يؤدى إلى إصابة اللثة وإلحاق الضرر بالأسنان، لذا كن حذرًا بشأن استخدام الفرشاة، يصاب الكثير منا بالتهاب اللثة بسبب التفريش بقوة مفرطة.

2. التنظيف بالفرشاة والخيط مهمان

من الضرورى تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين فى اليوم على الأقل، فى الصباح والليل أيضًا، كما يتم تشجيع استخدام الخيط مرة واحدة على الأقل يوميًا، وسيؤدى فقدان هذه الإجراءات إلى تراكم البلاك على أسنانك، وإذا ترك على سطح السن لأكثر من 24 ساعة، فمن المحتمل أن يتطور البلاك إلى الحجر الجيرى، المعروف أيضًا باسم القلح أو الجير، وهى مكان ممتاز للبكتيريا لتزدهر وتسبب المزيد من المشاكل لأسنانك.

3. تجنب القهوة والتبغ

القهوة معروفة بأنها حمضية وستتسبب فى تدهور مينا الأسنان وتسبب ظهور بقع على الأسنان نتيجة لمحتواها من التانين، ويعتبر استهلاك التبغ من العناصر الخطرة لسرطان الفم وجفاف الفم والأسنان الملطخة والمتدهورة وحافظًا على مشاكل الأسنان والفم الأخرى.

4. فرشاة الأسنان الخاصة بك لها تاريخ انتهاء

فرش الأسنان تؤوى البكتيريا، تأكد من الحصول على فرشاة أسنان جديدة تقريبًا كل 12 أسبوعًا، ومع ذلك لا تتشبث فقط بالقيود التى مدتها 12 أسبوعًا، إذا اكتشفت أن الفرشاة تتعفن أو تبدو مختلفة، فقم بتغيير الفرشاة على الفور.

5. نظامك الغذائى له تأثير كبير على أسنانك

السكر ليس السبب الوحيد لتعفن الأسنان واضطراب اللثة، فبعض الأطعمة "الصحية" يمكن أن تكون ضارة بأسناننا مثل الليمون والمخللات والجريب فروت، هذه الأطعمة عالية الحموضة بطبيعتها، والتي يمكن أن تتعفن بمرور الوقت على مينا الأسنان مما يؤدي إلى التسوس، وتتكون بعض الأطعمة المفيدة للأسنان التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي الجبن والتفاح والخضراوات الورقية.