لأول مرة.. نجاح عملية تركيب فلتر بالوريد الأجوف السفلى لمريضة بمستشفى شبين الكوم

المنوفية - فريق المحافظات

صرَّح الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بنجاح الفريق الطبي بمستشفى جراحة المخ والأعصاب بشبين الكوم بمحافظة المنوفية لأول مرة، في تركيب فلتر بالوريد الأجوف السفلي inferior vena cava (IVC) filter لمريضة تبلغ من العمر 58 عاماً تعاني من جلطة ممتدة بأوردة الطرف السفلي الأيسر وتحتاج إلى عملية تغيير مفصل الحوض، وذلك لحماية المريضة من انتشار الجلطة إلى الشرايين الرئوية.

جاء ذلك في إطار سعي وحرص مديرية الصحة بالمنوفية على توفير الخدمات والجراحات الطبية الدقيقة بكافة التخصصات بمستشفياتها المركزية والعامة.

ويتقدم وكيل صحة المنوفية بخالص شكره وتقديره ودعمه الكامل لإدارة المستشفى والأطقم الطبية والتمريضية والأطقم المعاونة لهم بقيادة الدكتور مصطفى أبو حليمة مدير مستشفى جراحة المخ و الأعصاب بشبين الكوم، متمنياً لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح ويتوجه أيضاً بخالص شكره وتقديره للطاقم الطبي برئاسة الدكتور كمال جورج رئيس قسم الأوعية الدموية، والدكتور محمد هريدي أخصائي جراحة الأوعية الدموية، والدكتور ضياء الديب أخصائي الجراحة.