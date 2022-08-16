ضبط عامل قام بسرقة مهمات حديثة من قطارات السكك الحديدية فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج، من ضبط عاطل يقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج أثناء قيام بتجميع مهمات خاصة بهيئة السكة الحديد بإجمالي وزن حوالي 350 كيلو جرام، وذلك بقصد الإتجار.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من قسم أول شرطة سوهاج، يفيد بورود محضر أحوال قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن تمكن الخدمات الأمنية المعينة بحوش الفرز التابع لمحطة سكة حديد سوهاج من ضبط المدعو منصور ع م م 34 سنة عاطل ويقيم بناحية دائرة مركز سوهاج، وبحوزته " 2 " جوال بداخلهما " 12 " تيل فرامل قطارات وياي طلياني ورقي جميعهم مهمات خاصة بهيئة السكة الحديد بإجمالي وزن حوالي 350 كيلو جرام وسلاح أبيض " سكين ".

بالكشف جنائياً علي المتهم تبين أنه مسجل شقي خطر وسبق إتهامه في " 23 " قضية متنوعة ما بين سرقات عامة و حيازة سلاح ومخدرات و خطف ومطلوب للتنفيذ عليه في " 2 " قضية

بعرض المضبوطات علي أحد الفنيين بهندسة السكة الحديد بسوهاج أقر بأنها صالحة للاستخدام ومنزوعة حديثاً من القطارات وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها والتربح من ثمنها تـــم التحفــــظ علـــــي المضبوطـــــات وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.