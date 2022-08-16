اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سقوط حافلة تقل 39 من أفراد قوات الأمن الهندى فى نهر بإقليم جامو وكشمير

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 09:38 ص
سقوط حافلة تقل 39 من أفراد قوات الأمن الهندى فى نهر بإقليم جامو وكشمير الشرطة الهندية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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سقطت حافلة تقل 39 من أفراد قوات الأمن الهندي في نهر بإقليم جامو وكشمير، فيما لم ترد بعد أنباء عن سقوط ضحايا جراء الحادث الذي يعتقد أنه وقع بسبب عطل في الفرامل.

 

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الثلاثاء، أن القوات كانت في طريقها من منطقة تشاندانواري إلى مدينة باهالجام عندما وقع الحادث، وكانت الحافلة تقل 37 فردا من شرطة الحدود الهندية واثنين من أفراد شرطة إقليم جامو وكشمير.

 

وتعكف السلطات حاليا على محاولة انتشال الركاب، ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

 


إقليم جامو وكشمير

الهند

قوات الامن الهندى

منطقة تشاندانواري

مدينة باهالجام



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