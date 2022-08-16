سقوط حافلة تقل 39 من أفراد قوات الأمن الهندى فى نهر بإقليم جامو وكشمير

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الثلاثاء، أن القوات كانت في طريقها من منطقة تشاندانواري إلى مدينة باهالجام عندما وقع الحادث، وكانت الحافلة تقل 37 فردا من شرطة الحدود الهندية واثنين من أفراد شرطة إقليم جامو وكشمير.

وتعكف السلطات حاليا على محاولة انتشال الركاب، ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.