جامعة الإسكندرية تحتل مراكز متقدمة فى 7 تخصصات بتصنيف شنغهاى 2022‏

الإسكندرية اسماء على بدر

أعلنت نتائج التصنيف العالمي شنغهاي الصيني لجامعات العالم لعام 2022، حيث جاءت ‏جامعة الإسكندرية فى المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية بعد جامعة القاهرة للعام ‏الثالث على التوالي، كما حققت تقدماُ عن العام الماضي في ترتيبها العالمي حيث شغلت المرتبة 501 ‏‏– 600 على مستوى جامعات العالم مقارنة بالترتيب 601 – 800 في العام الماضي.

وأشار الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أن جامعة الإسكندرية جاءت فى ترتيب متقدم بين الجامعات الكبرى والمرموقة عالمياً فى 7 تخصصات فى تصنيف شنغهاي، حيث جاءت فى الترتيب (101- 150) فى تخصص العلوم البيطرية veterinary science، وحصلت على الترتيب (201-300) فى تخصصى العلوم الزراعية agricultural sciences والعلوم الصيدلية pharmacy & pharmaceutical sciences، والترتيب(301-400) فى تخصص التكنولوجيا الطبية medical technology ، والترتيب (401-500) فى تخصصات التكنولوجيا الحيوية biotechnology والطب السريرى clinical medicine والصحة العامة public health

وأوضح رئيس الجامعة أن تصنيف شنغهاي يعد الأكثر إعتماداً على مستوي العالم، وخصص أوزان مختلفة للمؤشرات والمعايير الأربعة المرتبطة بالمجالات ‏المختلفة، والتي تعتمد على: المعيار الأول) جودة التعليم متمثلة في العدد الإجمالي لخريجي الجامعة ‏‏(الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه) الحائزة على جوائز نوبل وميداليات ‏الحقول ‏Fields Medals، المعيار الثاني) كفاءة عضو هيئة التدريس ويمثل هذا المعيار العدد ‏الإجمالي لأعضاء هيئة تدريس الجامعة الحائزة على جوائز نوبل في الفيزياء والكيمياء والطب ‏والاقتصاد وميدالية المجالات في الرياضيات وكذلك عدد الباحثين الذين يتم الاستشهاد بهم ‏باستمرار ‏Highly Cited Researchers‏ والذين تم اختيارهم بواسطة دار نشر ‏Clarivate ‎Analytics‏ الأمريكية، وعدد الأبحاث المنشورة في مجلتي Nature and Science‏ خلال الفترة 2017 ‏‏- 2021، المعيار الثالث) المخرجات البحثية وهي إجمالي عدد الأبحاث المنشورة في المجلات ‏المفهرسة عالمياً في بواسطةScience Citation Index-Expanded (SCIE)‎‏ و ‏Social Science ‎Citation Index (SSCI)‎‏ في منصة ‏‎"Web of Science & InCites"‎‏ الأمريكية خلال عام 2020، ‏المعيار الرابع) وتمنح درجاته للمؤشرات السابقة مقسومة على عدد أعضاء هيئة تدريس ‏الأكاديميين المكافئين بدوام كامل بالجامعة.‏