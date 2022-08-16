اليوم السابع
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تعرف على موعد نتيجة التحويلات الإلكترونية بين مدارس الجيزة

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 06:00 ص
تعرف على موعد نتيجة التحويلات الإلكترونية بين مدارس الجيزة وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب ـ سيد الخلفاوى

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أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه سيتم فتح الاستعلام عن نتيجة التحويلات الإلكترونية بين المدارس الرسمية العربى والرسمية للغات والرسمية للغات المتميزة على مستوى محافظة الجيزة من خلال موقع المديرية بعد 1/9/2022 أو الاستعلام من خلال لجان التحويلات بالإدارة التعليمية التي تم التقدم لها.
 
 
رابط الاستعلام عن نتائج التحويلات الإلكترونى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة :
 
https://gizaresult.com/web/tran
 
 
وبدأ التسجيل من يوم 1/7/2022 الماضى وانتهى يوم 15/8/2022.
 
 
 
ويتم الاستعلام من خلال إدخال الرقم القومى للطفل.
 
 
في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.
 
 

الجيزة

التحويل الالكترونى

تعليم الجيزة

التحويل بين المدارس



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