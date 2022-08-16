تعرف على موعد نتيجة التحويلات الإلكترونية بين مدارس الجيزة

كتب ـ سيد الخلفاوى

أكدت مديرية التربية و التعليم بالجيزة ، أنه سيتم فتح الاستعلام عن نتيجة التحويلات الإلكترونية بين المدارس الرسمية العربى والرسمية للغات والرسمية للغات المتميزة على مستوى محافظة الجيزة من خلال موقع المديرية بعد 1/9/2022 أو الاستعلام من خلال لجان التحويلات بالإدارة التعليمية التي تم التقدم لها.

رابط الاستعلام عن نتائج التحويلات الإلكترونى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة :

https://gizaresult.com/web/tran

وبدأ التسجيل من يوم 1/7/2022 الماضى وانتهى يوم 15/8/2022.

ويتم الاستعلام من خلال إدخال الرقم القومى للطفل.

في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.