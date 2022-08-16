انفجار مخزن ذخيرة فى شمال شبه جزيرة القرم.. و"الدفاع الروسية": لا إصابات

قالت السلطات المحلية في شبه جزيرة القرم، الثلاثاء، إن انفجاراً وقع في مخزن للذخيرة شمالي الإقليم، حسبما نقل موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اندلاع حريق بموقع تخزين مؤقت للذخيرة في وحدة عسكرية قرب بلدة "مايسكويه" في شمال شبه جزيرة القرم.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن الحريق أسفر عن انفجار الذخيرة المخزنة في الموقع، دون أن يسفر ذلك عن إصابات خطيرة، مؤكدة أنه يجري اتخاذ الإجراءات لإخماد الحريق ومعرفة أسبابه.

وقال رئيس إدارة مايسكويه، نيكولاي كاربيتس" إنه بعد انفجار الذخيرة الذي وقع في مستودع قريب حوالي الساعة 6 صباحا، بدأ إجلاء السكان، مؤكدا أنه تم إجلاء نحو ألفي شخص حتى الوقت الحالي.

وكانت سلسلة انفجارات قد وقعت الأسبوع الماضي في منطقة مطار ساكي العسكري أرجعتها وزارة الدفاع الروسية إلى انفجار ذخائر جوية تسببت في هزات عنيفة عدة بالقرب من نوفوفيدوروفكا في شبه جزيرة القرم.

من جهة أخرى، دعا عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيا المعين من قبل موسكو، فلاديمير روجوف، سكان المناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا للانتقال إلى الأراضي المحررة.

وأضاف روجوف، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، "أنه في المناطق التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية تم إيقاف الإمداد المركزي للمياه الساخنة، وفي ظل اقتراب فصل الشتاء يمكن للمواطنين الأوكرانيين الانتقال بأمان الى الأراضي المحررة من زابوروجيه، يتم حاليا بناء خط أنابيب للغاز؛ ما سيسمح بنقل الغاز الروسي إلى المنطقة.