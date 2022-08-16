انتشال عامل على قيد الحياة بعد انهيار حفرة عليه أثناء التنقيب عن آثار بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

بعد مرور ما يقرب من 24 ساعة على انهيار حفرة على عامل أثناء التنقيب عن الآثار داخل مزرعة في منشأة القناطر بالجيزة، نجح رجال الإنقاذ في انتشاله حيا وتقديم الإسعافات له، وجاري التحقيق معه للتوصل لهوية المتهمين الهاربين.

وكشفت تحريات ومعاينة رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في حادث تعرض عامل للاحتجاز أسفل انقاض حفرة، خلال تنقيبه و3 آخرين عن الآثار داخل مزرعة في منطقة منشأة القناطر، أن العامل كان محتجزا داخل ماسورة ومحاصر بالأتربة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار داخل مزرعة بمنشأة القناطر، وانهيار حفرة عليهم.

انتقل المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث منشأة القناطر إلى مكان الحادث، وتبين ان حفرة انهارت على عامل خلال التنقيب عن الآثار مما أسفر عن احتجازه أسفل الانقاض، وفر 3 من زملاءه هاربين.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ وانتشاله حيا، وجاري إعداد الأكمنة للقبض عل المتهمين الهاربين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.