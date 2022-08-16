النيابة العامة تباشر التحقيقات فى حريق بقاعة كنيسة الأنبا بيشوى بالمنيا

إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

أعلنت النيابة العامة أنها تباشر التحقيقات في حريق بقاعة كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا، حيث ورد بلاغٌ للنيابة العامة اليومَ الثلاثاء الموافق السادس عشر من شهر أغسطس الجاري، باندلاع حريق بقاعة كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا، مما أسفر عن تلفيات بالقاعة ولم يُسفر الحادث عن إصابة أو وفاة أحد، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.