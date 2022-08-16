اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 05:35 م
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النيابة العامة تباشر التحقيقات فى حريق بقاعة كنيسة الأنبا بيشوى بالمنيا

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 05:34 م
النيابة العامة تباشر التحقيقات فى حريق بقاعة كنيسة الأنبا بيشوى بالمنيا النائب العام المستشار حماده الصاوي
إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أعلنت النيابة العامة أنها تباشر التحقيقات في حريق بقاعة كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا، حيث ورد بلاغٌ للنيابة العامة اليومَ الثلاثاء الموافق السادس عشر من شهر أغسطس الجاري، باندلاع حريق بقاعة كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا، مما أسفر عن تلفيات بالقاعة ولم يُسفر الحادث عن إصابة أو وفاة أحد، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.
 
 
انتقلت النيابة العامة على الفور لمحل الواقعة لمعاينته وبيان ما به من تلفيات، وانتدبت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لرفع كافة الآثار لفحصها، وحددت عددًا من شهود العيان بمحل الواقعة لسؤالهم، كما انتدبت اللجنةَ الهندسيةَ لبيان مدى السلامة الإنشائية للقاعة عقب اندلاع الحريق بها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
 
 

 


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كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا



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