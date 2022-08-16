اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 06:43 م
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المعاينة تكشف سبب اشتعال النيران بسيارة ملاكى فى البدرشين بالجيزة

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 06:00 م
المعاينة تكشف سبب اشتعال النيران بسيارة ملاكى فى البدرشين بالجيزة حريق سيارة -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لسيارة اشتعل بها حريق في البدرشين، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية.
 
واستمع رجال المباحث لأقوال قائد السيارة، وأكد أنه خلال قيادتها بطريق مصر أسيوط أمام قرية المرازيق، فوجىء باشتعال النيران، وتم رفع السيارة من الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
واشتعل حريق بسيارة ملاكي، بمنطقة البدرشين في الجيزة، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية ومحاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة ،وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اشتعال حريق بسيارة ملاكي بطريق مصر أسيوط،  دائرة مركز البدرشين. 
 
انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

حريق سيارة

حريق سيارة بالبدرشين

مركز البدرشين

امن الجيزة



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