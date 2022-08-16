السجن 3 سنوات لمتهم بالتعدى على طفلة فى دار السلام

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، معاقبة متهم بالتعدي على طفلة بمنطقة دار السلام، بالسجن 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله، وعضوية المستشارين د عمر الشريف وهشام الدرندلي، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة للمتهم، تهمة التعدي على المجني عليها بالقوة، وذلك بأن استطالت يده لموطن عفتها وحال كونها لم تبلغ من العمر 18 عاما على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة للمتهم، تهمة احتجاز المجني عليها، بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح وذلك بغية ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق.