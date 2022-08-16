اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 12:18 م
أكرم القصاص
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الأرصاد اليابانية تحذر من هطول أمطار غزيرة وانهيارات أرضية وفيضانات حتى بعد غد

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 12:09 م
الأرصاد اليابانية تحذر من هطول أمطار غزيرة وانهيارات أرضية وفيضانات حتى بعد غد انهيار أرضى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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حذرت وكالة الأرصاد اليابانية اليوم الثلاثاء، من هطول أمطار غزيرة مرة أخرى في أجزاء من اليابان تستمر حتى بعد غد الخميس، مع تعرض المناطق الساحلية في الشمال والغرب لخطر الانهيارات الأرضية والفيضانات.

ودعت الوكالة في بيان لها نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية- المواطنين إلى اليقظة؛ حيث من المتوقع أن يتجه نظام الضغط المنخفض جنوبًا نحو المناطق المحاذاة لبحر اليابان، محذرة من الظروف الجوية غير المستقرة للغاية والتي قد تؤدي إلى البرق والأعاصير.

وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن يتحرك المُنخفض من شمال إلى شرق اليابان حتى صباح غد الأربعاء قبل أن يتجه نحو الغرب يوم الخميس؛ ليتصادم مع الهواء الدافئ الرطب، مما يُهيئ ظروفًا جوية غير مستقرة.

وأضافت: أنه تم تسجيل هطول أمطار غزيرة تجاوزت 40 ملم في ساعة واحدة، صباح اليوم الثلاثاء، في هوكايدو بشمال اليابان، مع احتمالية هطول أمطار غزيرة تتجاوز 80 ملم خلال الساعات المقبلة، مؤكدة أنه وطُلب من حوالي 6500 ساكن من 3600 أسرة في هوكايدو إخلاء منازلهم في الصباح، مع إغلاق بعض أجزاء الطرق الرئيسية.

 


الأرصاد اليابانية

امطار

انهيارات ارضية

اليابان



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