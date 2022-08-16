استقبال حافل لبطريرك الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

قال الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر خلال زيارته للإسماعيلية، إن الشعب المصرى نسيج واحد يشارك فى الأفراح والأحزان، موضحًا أن زيارته للإسماعيلية تأتى ضمن عدة زيارات رعوية لمحافظات مصر.

ونعى اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية فى كلمة له خلال مراسم استقبال البطريرك، ضحايا حادث كنيسة المنيرة، كما دعا المحافظ جميع الحضور إلى الوقوف صفا واحدا من أجل الصالح العام.

وأقامت محافظة الإسماعيلية احتفالية على هامش تفقد محافظ الإسماعيلية والإنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك فى مصر ومرافقوه مكتبة مصر العامة.

وكان اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية استقبل الأنبا إبراهيم اسحق سيدراك، بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر ورئيس مجلس البطارقة والاساقفة الكاثوليك فى مصر والأنبا دانيال لطفي، مطران إبراشية الإسماعيلية وشرق الدلتا وسيناء وتوابعها، والانبا مكاريوس توفيق المطران الشرقى لايبارشة الاسماعيلية للاقباط الكاثوليك وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة ثم توجهوا إلى مكتبة مصر العامة بالاسماعيلية.

وتأتى الزيارة كزيارة رعوية لإيبارشة الإسماعيلية بمناسبة عيد السيدة العذراء.

واقامت محافظة الإسماعيلية احتفالية داخل مكتبة مصر قدمت خلالها فقرات فنية لفريق كورال الكنيسة احتفالا بزيارة الأنبا إبراهيم إسحق لمحافظة الإسماعيلية.

وتفقد المحافظ ومرافقوه قسم المكفوفين بمكتبة مصر العامة وتحدث المحافظ معهم حيث يقوموا باستخدام لغة برايل فى طباعة الكتب وقدم المكفوفين الشكر للواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على رعايته لهم وتحقيق مطالبهم وتوفير مكان لهم بمكتبة مصر العامة ووافق المحافظ على توفير 6 أجهزة كمبيوتر للمكفوفين وتلبية جميع مطالبهم.

كما تفقد المحافظ وضيوفه معرض المصنوعات اليدوية بمكتبة مصر العامة وكذلك جناح معرض اللوحات وجناح التوثيق بالمكتبة .

حضر الاحتفالية الأنبا سارافيم مطران الأقباط الأرثوزوكيس والدكتور وحيد عايش مدير منطقة الإسماعيلية الازهرية والدكتور عادل السعدنى عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة قناة السويس والدكتور ابراهيم فارس عميد الكلية المصرية الصينية بجامعة قناة السويس وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بمحافظة الإسماعيلية .

كما حضر احتفالية الاستقبال مجلس إدارة بيت العائلة المصرية وعلماء الأزهر الشريف وشيوخ الأوقاف والراهبات وعدد من الشباب .

وتأتي هذه الزيارة في إطار احتفالات أبناء الطائفة الكاثوليكية والروم الأرثوذكس في مصر بعيد السيدة العذراء، وفقًا للتقويم الجريجوري، حيث يبدأ صيام السيدة العذراء في الأول من أغسطس، ويستمر لمدة 15 يومًا، ويتم الاحتفال بالعيد عقب انتهاء الصيام.