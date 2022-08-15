وزير التنمية المحلية: تحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم على رأس الأولويات

كتب ـ على عبد الرحمن

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من العاملين بالإدارة المحلية والتواصل المستمر معهم لتحقيق رضاهم عن تلك الخدمات على رأس أولويات عمله خلال الفترة القادمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى .

وأشار آمنة، إلى أن عمل الوزارة مرتبط بالحياة اليومية للمواطنين، لذا لابد من العمل علي متابعة نبض الشارع المصرى في كل المحافظات من ناحية وتحقيق المصلحة العامة، من ناحية أخري لإرضاء المواطنين وتحقيق كل ما يحتاجه الشارع من المحليات .

جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية مع قيادات الوزارة عقب أداء اليمين الدستورية رسمياً أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى .

وأوضح آمنة، أنه سيعمل على استكمال ما بدأه الوزراء السابقون والبناء على ما تحقق من إنجازات ، مضيفاً: أتطلع للتعاون معكم لنحقق النجاح معاً بالشكل الذي يليق باسم وزارة التنمية المحلية والجمهورية الجديدة، لافتاً إلى أنه سيعكف خلال الفترة الحالية علي دراسة جميع الملفات العاجلة الخاصة بعمل الوزارة لسرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس الوزراء .

وأضاف آمنة، أنه سيعمل مع الوزراء بالحكومة و المحافظين للبناء على ما تحقق من مشروعات وبرامج وخطط وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الماضية وبصفة خاصة المشروعات القومية وتكليفات رئيس الجمهورية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى ، والبناء على ما تم إنجازه فى الوزارة خلال الفترة السابقة واستكمال المشروعات والخطط الجارية بالمحافظات لتعظيم الإيجابيات وتحقيق رؤية الحكومة ورؤية مصر 2030 في إطار عملية التنمية الشاملة التي تنفذها القيادة السياسية لكافة المحافظات.

وتقدم اللواء هشام آمنة بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى على ثقته باختياره وزيراً للتنمية المحلية والتي تمثل مسئولية كبيرة وشرف عظيم لخدمة الوطن، وقال: سأبذل خلال الفترة القادمة أقصى طاقة في العمل ، لتطوير منظومة العمل بالمحليات و إحداث نقلة نوعية بها لتحقيق رضا المواطن.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه سيعمل أيضاً على التواصل والتنسيق الجيد مع المجالس النيابية بما يحقق التكامل والتجانس بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتقديم أفضل خدمة للمواطن المصرى في كافة المحافظات بما يليق بالجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسى .

وأكد اللواء هشام آمنة، أنه سيستكمل البناء علي ما تحقق من انجازات مهمة في ملفات التعاون الدولي بين الوزارة وبعض شركاء التنمية الدوليين في مصر خاصة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الحكومة والبنك الدولي وغيرها من البرامج والمشروعات مع برنامج الأغذية العالمي والاتحاد الاوروبي وبعض الجهات الدولية الأخرى .

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه يستهدف أيضاً المتابعة المستمرة لبرامج عمل الوزارة الرئيسية فيما يخص مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والخدمات البيئية، وخدمات الكهرباء والإنارة، والنظافة والتنسيق والحضاري، وملف توفير فرص عمل للشباب والمرأة بالمحافظات عبر برنامج " مشروعك " وصندوق التنمية المحلية بما يساهم في تحقيق دخل شهري ثابت للأسر .

وقال اللواء هشام آمنة، إنه سيتم العمل على تحسين مستوى النظافة وإحداث نقلة فى تنفيذ مشروعات المخلفات الصلبة الجديدة بالتعاون مع وزارات الانتاج الحربي، والبيئة، والتخطيط، والمالية، والهيئة العربية للتصنيع للانتهاء من المشروعات وفقاً للخطط الزمنية التي تم وضعها بالإضافة إلى متابعة استعدادات الوزارة ومحافظة جنوب سيناء لاستضافة مؤتمر المناخ في شهر نوفمبر القادم .

ووجه وزير التنمية المحلية القطاعات المعنية بالوزارة بسرعة متابعة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء فيما يخص إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالمصالح الحكومية والأماكن العامة، وبدء التنسيق لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بالطرق والمحاور الرئيسية وتوفير قطع أراضي لإقامة حدائق عامة ومركزية.

كما أوضح وزير التنمية المحلية، أنه طلب تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة حول موقف تنفيذ الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت من السبت القادم 13 أغسطس الجارى وتستمر حتي 27 أكتوبر 2022 وذلك على ثلاث مراحل تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها وفى إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية .

وأشاد اللواء هشام آمنة بالدور الذي قام به اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية السابق ، مؤكداً أنه من الوزراء الذين أدوا واجبهم علي أكمل وجه وأعطى كل ما لديهم لخدمة الوطن والمواطن والوزارة خلال توليه المسئولية مضيفا: اللواء شعراوي كان رجل دولة من الطراز الأول واستفدت من خبراته ومساعداته ودعمه المستمر خلال وجودي فى منصب محافظ البحيرة .

ووجه وزير التنمية المحلية الشكر للواء محمود شعراوي مؤكدا إنه كان أحد تلاميذه وفخر له العمل خلال 4 سنوات معه ، مشيرا إلى أنه أجري اتصالا باللواء محمود شعراوي والذي تمني له التوفيق والنجاح في الفترة القادمة في مهام عمله .

وطالب اللواء هشام آمنة قيادات الوزارة وجميع العاملين بمختلف القطاعات والإدارات ببذل كل الجهد والتفاني في العمل لتنفيذ التوجيهات الرئاسية ، مؤكداً علي ثقته في نجاح الوزارة في ظل تعاون كافة القيادات وتقديم أفكار جديدة ومبتكرة لدعم التنمية في المحافظات ، وأضاف قائلاً : عايزين نكون عند حسن ظن المواطن والقيادة السياسية وسنسعي جاهدين للحصول علي رضا المواطن وتحسين الخدمات المقدمة إليه .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيعطى أولوية خلال الفترة الحالية لزيادة برامج التدريب والتأهيل للعاملين بالوزارة والإدارة المحلية بالمحافظات من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وبعض الجهات التدريبية الأخرى بالدولة للإرتقاء بقدرات العاملين وتطويرها مع التركيز على العناصر الشابة المتميزة لخلق جيل قادر على تحمل المسئولية في كل موقع بالمحليات وإيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة لحل المشكلات والتحديات .

وأعرب اللواء هشام آمنة عن تمنياته بالتوفيق للجميع خلال الفترة القادمة .