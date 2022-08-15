وفد كنسي يزور مصابى حريق كنيسة إمبابة بمطرانية شمال الجيزة

كتب: محمد الأحمدى

أوفد قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الاثنين، الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، وبرفقته القمص كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسته والقمص رافائيل ثروت لزيارة مصابي حريق كنيسة الشهيد أبي سيفين بمنطقة إمبابة والذي وقع أمس.





وزار الوفد مقر مطرانية شمال الجيزة، حيث قدموا التعزية للأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة وتوجهوا إلى مستشفى إمبابة العام ومستشفى العجوزة حيث اطمأنوا على حالة المصابين، ونقلوا لهم محبة واهتمام قداسة البابا، وأنه يتابع أمورهم أولًا بأول.

واطمئن الوفد كذلك على حالة الشاب محمد يحيى الذي أصيب في الحادث أثناء محاولاته إنقاذ المتواجدين في الكنيسة.

ومن المنتظر أن يلتقي قداسة البابا خلال الأيام المقبلة أسر ضحايا الحادث.