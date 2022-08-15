وزير الزراعة: أكثر من 3.8 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع

كتبت أسماء نصار

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالى ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتى بدأت 14 يوليو بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين 2 مليون و62 ألفا و21 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " مليون 29 ألفا و458 رأس أبقار، 508 آلاف و510 رؤوس جاموس، 460 ألفا و373 رأس أغنام، 63 ألفًا و680 رأس ماعز" حتى 13 أغسطس الجارى.

وتحصين مليون و825 ألفا و996 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع بينهم " 893 ألفا و995 رأس أبقار، 488 ألفا و691 رأس جاموس، 378 ألفا و448 رأس أغنام، 62 ألفا و714 رأس ماعز، 2148 رأس جمال " حتى 13 أغسطس الجارى أيضا.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.