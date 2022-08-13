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من البحيرة للوزارة.. السيرة المهنية لوزير التنمية المحلية الجديد (إنفوجراف)

السبت، 13 أغسطس 2022 03:29 م
من البحيرة للوزارة.. السيرة المهنية لوزير التنمية المحلية الجديد (إنفوجراف) السيرة المهنية للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الجديد
كتب ـ على عبد الرحمن

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تولى اللواء هشام آمنة منصب وزير للتنمية المحلية، خلفًا للواء محمود شعراوى، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري..

"اليوم السابع" يوضح فيما يلى السيرة الذاتية للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الجديد:

اللواء هشام عبدالغنى عبدالعزيز آمنة من مواليد 10 ديسمبر عام 1962.

حصل اللواء هشام آمنة على بكالوريوس علوم عسكرية وبكالوريوس تجارة.

تولى اللواء هشام آمنة العديد من المناصب، منها قائد سرية مدفعية صاروخية، ضابط بأمن الحرس الجمهورى، قائد سرية بشرطة الحرس الجمهورى، مدير شرطة الحرس الجمهورى، مساعد رئيس شرطة الحرس الجمهورى، رئيس مدينة القصير، رئيس مدينة سفاجا.

وحصل اللواء هشام آمنة على فرقة قادة فصائل، فرقة مساحة راقية، فرقة استخدام عربة مسار، فرقة ضباط سطح ومساحة، فرقة قادة سرايا، فرقة قادة كتائب.

تولى اللواء هشام آمنة منصب محافظ البحيرة في أغسطس عام 2018.

 

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