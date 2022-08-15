نقيب البيطريين يبحث مع محافظ بنى سويف تعظيم دور القطاع فى تنمية الثروة الحيوانية

كتبت ـ آية دعبس

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية ، في حضور الدكتور أحمد عنتر عضو مجلس النقابة، والدكتور عصام يحيى أمين صندوق النقابة الفرعية ببني سويف.

تضمن اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التي تتعلق بالقطاع البيطري، وسبل تدعيم جهوده، لاسيما وأن القطاع يختص ببعض المجالات التنموية الهامة، وفي مقدمتها دفع جهود الدولة في تنمية الثروة الحيوانية، والحفاظ عليها من خلال الحملات القومية للتحصين ضد الأمراض، بجانب الدور التوعوي والإرشادي، خاصة البرامج الني تستهدف صغار المربين، للحفاظ على مصدر دخل كريم لهم.

وأكد محافظ بني سويف على أهمية تنمية دور القطاع البيطري في دعم المبادرات الرئاسية ، وفي مقدمتها : مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة.

كما تطرق اللقاء لمناقشة عدد من التحديات والمشكلات التي تواجه القطاع، خاصة في مجال نقص أعداد الأطباء البيطرين، وإمكانية التعاون للدفع بتعاقدات جديدة لضخ مزيد من الأطباء بالمنظومة البيطرية، مما ينعكس على أداء القطاع البيطري في مختلف المجالات والمهام التنموية المنوط بها.