موسكو: اعتراض طائرة استطلاع بريطانية اخترقت أجواء روسيا وإجبارها على المغادرة

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم اعتراض طائرة استطلاع بريطانية اخترقت أجواء روسيا وإجبارها على المغادرة ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية: مقاتلة ميج 31 اعترضت طائرة استطلاع بريطانية انتهكت الأجواء الروسية .

وفى وقت سابق قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن القوات الروسية تنفذ العمليات العسكرية في أوكرانيا بشكل فعال، متابعا: "تطوير التعاون مع شركائنا العسكريين سيؤدي إلى تعزيز الاستقرار في العالم أجمع".

وأضاف الرئيس الروسى، خلال افتتاح منتدى عسكري دولى: "ندعو كل شركائنا وأصدقائنا إلى إجراء تدريبات عسكرية مع القوات الروسية".

وتابع: "ندعو كل شركائنا وأصدقائنا إلى إجراء تدريبات عسكرية مع القوات الروسية".