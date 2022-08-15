متحدث التعليم العالى: 10 آلاف طالب لم يتقدموا للمرحلة الأولى حتى الآن

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه تم مد فترة التقديم لتنسيق المرحلة الأولى يوما إضافيا حتى الساعة السابعة من مساء الثلاثاء حرصا على مستقبل طلاب الثانوية العامة.

وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، خلال برنامج اليوم، المذاع على قناة دى أم سى، أنه لا يزال هناك حوالى 10000 طالب تقريبا لم يتقدموا للمرحلة الأولى حتى الأن، لافتا إلى أن الوزارة تهيب جميع الطلاب أن يستغلوا هذه الفرصة لينسقوا الكترونيا حتى يتم حجز أماكنهم داخل الكليات التى يريدون الالتحاق بها.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن المشرف على التنسيق العام عرض على الوزير الوضع الخاص بإحصائيات تقدم الطلاب للتنسيق الإلكترونى، مؤكدا أن إضافة يوم لمرحلة التنسيق هى فرصة أخيرة للطلاب الذين يريدون تعديل رغباتهم فى مرحلة التنسيق.