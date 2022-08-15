فتح باب التحويل الإلكتروني لمدة شهر بجامعة أسوان

أسوان - صلاح المسن

أعلنت جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان عن فتح باب التسجيل لطلاب الفرق الأعلى الراغبين في التحويل أو نقل القيد أو الانتساب العام والطلاب المفصولين والطلاب الذين لم يتقدموا لإبداء رغباتهم بتنسيق العام السابق للتسجيل على برنامج التحويل الإلكتروني للتقدم للالتحاق بإحدى كليات جامعة أسوان للعام الجامعي الجديد 2023 /2022 لمدة شهر.



وأضاف الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب في" تصريحات صحفية " أنه في ظل التحول الرقمي، وما تنشده الدولة في تطبيق الرقمنة يقوم الطلاب المرشحين للكليات هذا العام 2023 /2022، تكون تحويلاتهم عن طريق برنامج تقليل الاغتراب بموقع التنسيق الإلكتروني عبرالإنترنت عقب الانتهاء من مراحل التنسيق، ومن يرغبون في التحويل لكليات جامعة أسوان بسبب النقل الإداري للوالد أو التحويل لبرامج جديدة عليهم الدخول إلى رابط الموقع أدناه، وذلك تيسيرًا على طلاب الجامعة بمختلف كلياتها، وذلك اعتبارًا من تاريخ 14 أغسطس الجاري حتى تاريخ 22 سبتمبر القادم 2022.