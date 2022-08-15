علامات تحذير تدل على الإصابة بقصور القلب

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن يتطور مرض قصور القلب في أي عمر، ولكن يمكن الوقاية منه أو علاجه، بمعرفة الأعراض وعلامات التحذير مبكراً، في هذا التقرير نتعرف على علامات التحذير التي تدل على الإصابة بقصور القلب، بحسب موقع "health".

يحدث قصور القلب عندما يصبح القلب متيبسًا أو ضعيفًا جدًا، ولم يعد قادرًا على مواكبة متطلبات الجسم لضخ الدم.

السبب الرئيسي هو أمراض القلب ، ولكن يمكن أن تتيبس عضلة القلب أيضًا بسبب ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري.

في حالات نادرة ، يمكن أن يتسبب اعتلال عضلة القلب أو التهاب عضلة القلب الناجم عن فيروس في حدوث هذه الحالة.

تشمل بعض عوامل الخطر الأخرى انقطاع النفس أثناء النوم وبعض أدوية السرطان وسلوكيات نمط الحياة السيئة.

قالت الدكتورة جوسيا واميل، اختصاصية أمراض القلب في مايو كلينيك للرعاية الصحية بلندن: "الحفاظ على نظام غذائي صحي ، وعلاج السمنة ، وتجنب استخدام التبغ والتدخين السلبي ، يمكن أن يساعد في الوقاية من قصور القلب".

تتضمن أبحاث قصور القلب دراسات تهدف إلى فهم وكسر الصلة بين مرض السكري وأمراض القلب ، بالإضافة إلى استخدام طرق التصوير الطبي الجديدة لاكتشاف قصور القلب مبكرًا.

من بين أعراض قصور القلب تورم الكاحل وضيق التنفس وألم الصدر والتعب أثناء التمرين وسرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها.

وأوضحت واميل في بيان صحفي لمايو كلينك "هناك أعراض أخرى قد لا يربطها الناس بفشل القلب، وتشمل السعال المستمر وتورم البطن وزيادة الوزن السريع والغثيان وقلة الشهية، لذا يجب على الأشخاص الذين يعانون من أي من هذه الأعراض الاتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بهم."

قد تختلف العلاجات اعتمادًا على سبب قصور القلب لدى الشخص، ولكن يمكن السيطرة على الأعراض لسنوات.

بعد تشخيص قصور القلب ، سيحتاج المرضى إلى إدارة الحالة لبقية حياتهم، عادة من خلال الرعاية في عيادات قصور القلب المتخصصة.

تشمل العلاجات الأدوية ، والأجهزة المزروعة جراحيًا ، وفي الحالات المتقدمة ، عمليات زرع القلب، كما يعمل الباحثون أيضًا على اكتشاف علاجات جديدة.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية أصبح هناك تقدمًا كبيرًا مع إدخال فئات جديدة من الأدوية لإدارة قصور القلب". وتشمل هذه الأدوية مثبطات SGLT2 ، التي تم تطويرها في البداية لخفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.