عادات الإفطار يمكن أن تساعد فى تخفيف أعراض التهاب المفاصل

كتبت إيناس البنا

وجبة الإفطار هي من أهم الوجبات في اليوم، ويمكن أن يؤدي تخطي هذه الوجبة إلى ظهور مجموعة من المشاكل وهي أيضًا واحدة من أسوأ عادات الأكل التي يمكن أن يطورها المرء.

عدم تناول الفطور أو تناول الطعام الخاطئ في الصباح يمكن أن يسبب العديد من المشاكل الصحية أو يزيد من سوء المشاكل الصحية الموجودة.

وبالمثل، فإن تناول النوع الصحيح من الطعام في الصباح يمكن أن يساعد في العديد من الحالات الصحية، عندما تتناول وجبة صحية ومغذية في الصباح، يمكن أن تخفف الكثير من المشاكل الصحية، يمكن أن يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم وضغط الدم والالتهابات من بين العديد من المشاكل الأخرى.

وفقا لموقع " timesnownews" هنا على عادات الإفطار التي يمكن أن تخفف التهاب المفاصل أعراض.

أضف المكسرات وزبدة البندق إلى وجبة الإفطار

تحتوي زبدة الجوز وزبدة الجوز على دهون غير مشبعة لها خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تعمل على تقليل الأعراض الالتهابية لالتهاب المفاصل.

أدخل البروتينات في نظامك الغذائي

يمكن للأطعمة مثل الزبادي اليوناني أو البيض الغني بالبروتينات أن تساعد العضلات عندما تعاني من التهاب المفاصل.

أدخل الفاكهة في وجبة الإفطار

يمكن أن تساعد إضافة الفاكهة الملونة إلى وجبة الإفطار في تخفيف آلام التهاب المفاصل، تحتوي هذه الثمار على مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تساعد في علاج الالتهابات، أيضا، الفواكه الغنية بفيتامين سي يمكن أن تساعد في تقليل الألم التهاب المفصل الروماتويدي.

تضمن الدهون الصحية في نظامك الغذائي، يمكن أن تساعد الدهون غير المشبعة في علاج التهاب المفاصل، جنبا إلى جنب مع الدهون غير المشبعة، يمكن أن تساعد أوميجا 3 أيضًا في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، هذه يمكن أن تعمل على المفاصل المتورمة واللينة وتخفيف الألم.

أدخل بعض الخضار في وجبة الإفطار

تحتوي الخضار على مضادات الأكسدة وألياف الموجودة فيها والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهابات.