ضبط مستريحين استوليا على أكثر من 16 مليون جنيه من 11 شخصا بجرجا جنوب سوهاج

سوهاج ــ محمود مقبول ــ عمرو خلف

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" فرع سوهاج من ضبط عامل وصاحب مكتب مقاولات ومزادات ويقيمان بجرجا لقيامهما بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها "16.800.000" ستة عشر مليون وثمانمائة ألف جنيه لتوظيفها فـي مجال الاستثمار العقاري وتجارة الأراضي من خلال المكتب الخاص بالثاني مقابل أرباح شهرية إلا أنهما لم يفيا بوعدهما أو رد تلك المبالغ.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ المدعو علاء ع ع ع م 42 سنة سائق و"10" آخرين يقيمون دائرة محافظة سوهاج بتضررهم من كل من زيدان م ع ح 32 سنة عامل ويقيم بندر جرجا وعماد ع م ا 38 سنة صاحب مكتب مقاولات ومزادات ويقيم دائرة مركز جرجا لقيامهما بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها" 16.800.000 " ستة عشر مليون وثمانمائة ألف جنيه لتوظيفها فـي مجال الإستثمار العقاري وتجارة الأراضي من خلال المكتب الخاص بالثاني مقابل أرباح شهرية إلا أنهما لم يفيا بوعدهما أو رد تلك المبالغ.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وتعهدا برد المبالغ المالية تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.