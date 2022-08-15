ضبط طن لبن بودرة مجهول المصدر خلال حملات تفتيشية بمدينة العاشر من رمضان

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، طن لبن بودرة مجهول المصدر خلال حملات تفتيشية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك في إطار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين، وكافة الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة ومفتشي الإدارة، وأسفرت الحملة عن ضبط المحاضر الآتية : تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع الألبان لوجود خامات مجهوله المصدر وتم التحفظ على عدد 40 شيكاره لبن بودره زنه الواحدة 25 كيلو بإجمالي وزن طن لبن بودره مجهوله المصدر علي ذمة المحضر.

وتحرير محضرين ضد أصحاب انشطه تجاريه للبيع ازيد من السعر الرسمي للسجائر، وتحرير 3 محاضر ضد أصحاب أنشطه تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.