اليوم السابع
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شيخ الأزهر يجرى فحوصات طبية بألمانيا ويعود نهاية الأسبوع

الإثنين، 15 أغسطس 2022 12:08 م
شيخ الأزهر يجرى فحوصات طبية بألمانيا ويعود نهاية الأسبوع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب ـ لؤى على

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يجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بعض الفحوصات الطبية بألمانيا ضمن رحلة علاجية، من المقرر أن يعود عقبها لمواصلة مهام عمله، حيث أكدت مصادر بمشيخة الأزهر أن فضيلته بخير حال ويعود قريبا لمصر، حيث كانت آخر مرة أجري فضيلته فحوصات طبية في شهر سبتمبر من العام الماضى، حيث من المتوقع عودته نهاية الأسبوع الجارى. 
 
وكان قد وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، القائمين على الإدارة العامة للحسابات الخاصة بالأزهر، بسرعة التنسيق مع الجمعيات الأهلية لصرف إعانات نقدية عاجلة لعائلات المتوفين في حريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة بمحافظة الجيزة. 
 
كما وجه فضيلته بفتح أبواب مستشفيات جامعة الأزهر أمام مصابي الحريق لتقديم كل أوجه الدعم جنبا إلى جنب مع مستشفيات مؤسسات الدولة، فضلا عن تقديم الدعم النفسي اللازم.

ألمانيا

شيخ الازهر

رحلة علاجية لشيخ الازهر

شيخ الأزهر



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