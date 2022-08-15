اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 أغسطس 2022 09:08 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

خلال ساعات.. الحكم فى إعادة محاكمة متهم بقضية "محاولة اقتحام قسم مدينة نصر"

الإثنين، 15 أغسطس 2022 08:00 ص
خلال ساعات.. الحكم فى إعادة محاكمة متهم بقضية "محاولة اقتحام قسم مدينة نصر" المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنطق محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت، اليوم الإثنين، بحكمها في إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر".
 
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.
 
جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بأحكام، ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين بقضية اقتحام قسم مدينة نصر، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة، وقالت فى حيثيات حكمها :"المحكمة اطمأنت إلى جدية التحريات، وترى أنها أجريت فعلًا بمعرفة محرر محضر التحريات سالف البيان وأنها حوت بيانات صريحة وواضحة تصدق من أجراها، وأنها اطمأنت لأقوال شهود الإثبات، والذين أكدوا تلقى المتهمون لتكليفات من قيادة جماعة الإخوان المسلمين، والتى تجد صداها فى أنفسهم من بعد أن تجرعوا مرارة الهزيمة فى ثورة الثلاثين من يونيو التى زلزلت ملكهم وأزاحت عرشهم".
 
 
 

أحداث مدينه نصر

اخبار الحوادث

الجنايات



الموضوعات المتعلقة

السجن المؤبد لمتهم بـ"محاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر"

الثلاثاء، 12 يناير 2021 01:06 م

اليوم.. استكمال إعادة محاكمة متهمين بـ"اقتحام قسم شرطة مدينة نصر"

السبت، 03 أغسطس 2019 03:00 ص

أحكام للتاريخ.. الجنايات تقتص من 21 إخوانيًا بـ"اقتحام قسم شرطة مدينة نصر".. المؤبد لـ13 متهما والمشدد لـ8 آخرين.. المتهمون شاركوا اعتراضا على قرار فض الميادين.. والمحكمة: القيادات كلفوا عناصرهم بارتكاب الأحدث

الأربعاء، 29 مايو 2019 09:51 م

دفاع "اقتحام قسم شرطة مدينة نصر" يدفع ببطلان التحريات ويطالب بالبراءة

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2016 11:17 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة