"جونز هوبكنز": إصابات "كورونا" حول العالم تتجاوز الـ590 مليون حالة

وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و435 ألفا و768 حالة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 92.9 مليون حالة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.2 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.1 مليون إصابة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي بأكثر من مليون و37 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ681 ألفا و253 حالة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 527 ألفا و69 حالة وفاة.