تونس تعلن عن تفكيك شبكة دولية لتهريب الأموال إلى الخارج

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أعلن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي عن تفكيك شبكة دولية تعمل على تهريب مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج تنشط بين تونس ودول أوروبية وتتكون من تونسيين وأجانب؛ وذلك عن طريق شركات مقيمة وغير مقيمة بتونس.



وأوضح المتحدث؛ في بيان اليوم الاثنين؛ أن ذلك يأتي في إطار سعي وحدات الحرس الوطني للحد من ظاهرة غسيل الأموال وتهريبها نحو دول أخرى، مضيفا أن أفراد الشركة عمدوا ممارسة نشاط الرهان الرياضي الإلكتروني وغسل الأموال باستعمال التقنيات المتطورة على غرار العملات المشفرة.



وأشار إلى أنه تم حجز مبلغا ماليا قدر بحوالي 4 ملايين و17 ألف دينار تونسي حجزا فعليا ومداهمة مقرات الشركات بسوسة وتونس وحجز معدات و وثائق وحواسيب ذات صلة بموضوع الحال، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة وكالة الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1.