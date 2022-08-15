اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 أغسطس 2022 05:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تنسيق المرحلة الثانية 2022 .. تعرف على رابط تسجيل الرغبات

الإثنين، 15 أغسطس 2022 04:20 م
تنسيق المرحلة الثانية 2022 .. تعرف على رابط تسجيل الرغبات موقع التنسيق الإلكترونى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنسيق المرحلة الثانية 2022، من المقرر أن يبدأ تسجيل الرغبات بعد الانتهاء من إعلان مكتب التنسيق نتيجة تنسيق المرحلة الأولى وفيما يلى ينشر " اليوم السابع" رابط موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل رغبات الطلاب.

وهذا موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022/2023، الذى يمكن لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2022 تسجيل الرغبات من خلال بعد إعلان جدول المرحلة.
 
ويبحث طلاب الثانوية العامة 2022، عن تنسيق المرحلة الثانية 2022 ، وموعد انطلاق تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى، وفى هذا الإطار من المقرر أن يعلن مكتب التنسيق بدء تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثانية بعد الانتهاء من إعلان نتائج المرحلة الأولى والذى من المقرر أن يكون نهاية الأسبوع الجارى أو مطلع الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يغلق موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الأولى للتنسيق فى تمام الساعة السابعة من مساء غد الثلاثاء ، ثم يبدأ مكتب التنسيق فى فرز رغبات الطلاب تمهيدا لإعلان النتائج، خلال مؤتمر صحفى بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى حيث تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والجدول الزمنى والحدود الدنيا للقبول فى تنسيق المرحلة الثانية 2022.

وكان  الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الأولى في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس الجاري، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

 


تنسيق المرحلة الثانية 2022

تنسيق المرحله الثانيه

كليات المرحلة الثانية

رابط تسجيل الرغبات

اخبار مصر

التعليم العالى

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

تنسيق المرحلة الثانية 2022.. بدء تسجيل الرغبات بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى

الإثنين، 15 أغسطس 2022 04:17 م

تنسيق المرحلة الثانية 2022.. بدء تسجيل الرغبات بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق

الإثنين، 15 أغسطس 2022 04:15 م

محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول للثانوي العام

الإثنين، 15 أغسطس 2022 02:13 م

تنسيق الجامعات 2022.. 95 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات واليوم آخر موعد لتسجيل الرغبات.. السيد عطا يهيب بالطلاب سرعة التسجيل وترشيح الطلاب وفقا لآخر تعديل للرغبات على موقع التنسيق

الإثنين، 15 أغسطس 2022 12:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة