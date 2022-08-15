اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 أغسطس 2022 03:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تنسيق الكليات 2022 علمى مرحله اولى.. اعرف قائمة الكليات المتاحة

الإثنين، 15 أغسطس 2022 01:29 م
تنسيق الكليات 2022 علمى مرحله اولى.. اعرف قائمة الكليات المتاحة معامل التنسيق - أرشيفية
كتب ــ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنسيق الكليات 2022 علمى مرحله اولى ، يغلق موقع التنسيق مساء غدا الثلاثاء باب تسجيل الرغبات أمام طلاب تنسيق المرحلة الأولى، ونشر موقع التنسيق الإلكترونى قائمة بالكليات الجامعية والكليات التكنولوجية والمعاهد التى تقبل طلاب من الشعبتين العلمية والهندسية ثانوية عامة وذلك فى إطار حرص مكتب التنسيق على توفير كافة الخدمات التى تساعد الطلاب على تسجيل الرغبات.
 
وكان السيد عطا أعلن أن إجمالى عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق الالكترونى بلغ حتى الآن 107 آلاف  طالب وطالبة منذ فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات أمس الخميس .
 
ومن المقرر أن يستمر إتاحة موقع التنسيق لتسجيل الرغبات حتى يوم الثلاثاء 16 أغسطس مع إتاحة تعديل الرغبات أمام الطلاب حتى الساعة السابعة من اخر يوم لتسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى للتنسيق، وذلك بعد قرار وزير التعليم العالى بمد باب تسجيل الرغبات .
 
وانطلقت المرحلة الأولى للتنسيق الخميس 11 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لحد أدنى للشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أى بنسبة 89.02% فأكثر.
عدد الطلاب: 22475
• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أى بنسبة 83.17% فأكثر.
عدد الطلاب: 15220
• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أى بنسبة 64.51% فأكثر
عدد الطلاب: 80063
• إجمالى عدد الطلاب: 117758 
 

 


تنسيق الكليات 2022 علمى مرحله اولى

تنسيق الجامعات 2022

موقع التنسيق

تنسيق الكليات 2022

تنسيق الجامعات

رابط موقع التنسيق



الموضوعات المتعلقة

أخبار مصر.. مد التقديم للتنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولى حتى 16 أغسطس

الإثنين، 15 أغسطس 2022 01:21 م

تنسيق الكليات 2022.. مكتب التنسيق يهيب بطلاب المرحلة الأولى سرعة تسجيل الرغبات

الإثنين، 15 أغسطس 2022 12:52 م

تنسيق الجامعات 2022.. الملاحة وعلوم الفضاء" بجامعة بنى سويف الأولى فى الشرق الأوسط.. الدكتور أسامة شلبية: لدينا 3 أقسام رئيسية هي "علوم الفضاء والملاحة الفضائية واتصالات الفضاء".. ونعمل بنظام الساعات المعتمدة

الإثنين، 15 أغسطس 2022 11:00 ص

التعليم العالي: مد التقديم للتنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولى حتى 16 أغسطس

الإثنين، 15 أغسطس 2022 09:52 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة