تنسيق الكليات 2022 علمى مرحله اولى.. اعرف قائمة الكليات المتاحة

كتب ــ محمد صبحى

تنسيق الكليات 2022 علمى مرحله اولى ، يغلق موقع التنسيق مساء غدا الثلاثاء باب تسجيل الرغبات أمام طلاب تنسيق المرحلة الأولى، ونشر موقع التنسيق الإلكترونى قائمة بالكليات الجامعية والكليات التكنولوجية والمعاهد التى تقبل طلاب من الشعبتين العلمية والهندسية ثانوية عامة وذلك فى إطار حرص مكتب التنسيق على توفير كافة الخدمات التى تساعد الطلاب على تسجيل الرغبات.

وكان السيد عطا أعلن أن إجمالى عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق الالكترونى بلغ حتى الآن 107 آلاف طالب وطالبة منذ فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات أمس الخميس .

ومن المقرر أن يستمر إتاحة موقع التنسيق لتسجيل الرغبات حتى يوم الثلاثاء 16 أغسطس مع إتاحة تعديل الرغبات أمام الطلاب حتى الساعة السابعة من اخر يوم لتسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى للتنسيق، وذلك بعد قرار وزير التعليم العالى بمد باب تسجيل الرغبات .

وانطلقت المرحلة الأولى للتنسيق الخميس 11 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لحد أدنى للشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أى بنسبة 89.02% فأكثر.

عدد الطلاب: 22475

• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أى بنسبة 83.17% فأكثر.

عدد الطلاب: 15220

• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أى بنسبة 64.51% فأكثر

عدد الطلاب: 80063

• إجمالى عدد الطلاب: 117758