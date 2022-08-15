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تنسيق المرحلة الثانية 2022.. بدء تسجيل الرغبات بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق

الإثنين، 15 أغسطس 2022 04:15 م
تنسيق المرحلة الثانية 2022.. بدء تسجيل الرغبات بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق معامل التنسيق - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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يبحث طلاب الثانوية العامة 2022، عن تنسيق المرحلة الثانية 2022 ، وموعد انطلاق تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى، وفى هذا الإطار من المقرر أن يعلن مكتب التنسيق بدء تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثانية بعد الانتهاء من إعلان نتائج المرحلة الأولى والذى من المقرر أن يكون نهاية الأسبوع الجارى أو مطلع الأسبوع المقبل.

 

ومن المقرر أن يغلق موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الأولى للتنسيق فى تمام الساعة السابعة من مساء غد الثلاثاء ، ثم يبدأ مكتب التنسيق فى فرز رغبات الطلاب تمهيدا لإعلان النتائج، خلال مؤتمر صحفى بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى حيث تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والجدول الزمنى والحدود الدنيا للقبول فى تنسيق المرحلة الثانية 2022.

 

وكان  الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الأولى في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس الجاري، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.


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