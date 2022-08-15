تعرف على أسعار المانجو الإسماعيلاوي بسوق الجملة بمدينة المستقبل

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن جلال أبو طاهر سكرتير عام الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية ورئيس شعبة الخضر والفاكهة، عن أسعار المانجو الإسماعيلاوى فى سوق الجملة بمدينة المستقبل اليوم الإثنين، حيث تتراوح أسعار المانجو السكرى من 10 إلى 13 جنيها، والسكرى المتاز من 15 إلى 18 جنيها، والزبدة من 10 إلى 12 جنيها، والعويسى من 25 : 35، واسعار المانجو الأجنبى هايدى وكنت ونعومى وياسمينة وروز من 15: 20، مانجو صديقة من 18 : 20 جنيه للكيلو .



وأشار جلال الطاهر أن الأسعار يومية وليست ثابته بناء على مزاد علنى يقام يوميا بسوق المانجو بالمستقبل، مؤكدا أن أسعار المانجو الاسمعلاوى مازالت فى حالة انخفاض لزيادة المعروضات.

و تستعد الغرفة التجارية على قدم وساق لمهرجان المانجو 2022 فى دورته الأولى والمقرر إقامته 19 و 20 اغسطس الجارى والذى تنظمه محافظة الإسماعيلية بحضور عدد من الوزراء والسفراء والفنانين.

مشيرا أن هناك منافذ بيع أمام نادى الفيروز بطريق البلاجات ، وينادى الجولف متاحة للمواطنين خلال فترة إقامة المهرجان بأسعار الجملة .